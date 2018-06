Sassari. Sparano un colpo di carabina ad un cane, i proprietari chiedono giustizia

Riportiamo nell'articolo la terribile vicenda che ha coinvolto un cane e i suoi padroni. Dopo essersi allontanato, un bellisimo coker spaniel è stato ritrovato morto, sparato probabilmente con una carabina qualche metro oltre la sua abitazione. I proprietari del cane raccontano la vicenda e chiedono giustizia:







"A Sassari, nella zona di Monti Bianchinu - Eba Giara, si spara con armi da fuoco contro cani domestici e di proprietà, un fatto gravissimo e un reato di maltrattamento sugli animali su cui sta indagando la polizia. Lo scorso 30 maggio di sera un cocker spaniel, cane da compagnia e domestico, con regolare microchip e collare identificativo con nome e numero di telefono del proprietario, si è allontanato da casa sicuramente attratto dal periodo del calore, non ha fatto rientro e dopo averlo chiamato e cercato, la mattina seguente alle 5 è stato trovato morto in un terreno a 30 di metri più su della sua abitazione, sparato da qualcuno. Un colpo ,forse di carabina, nel costato, che il referto radiologico e veterinario ha individuato come arma da fuoco in quanto è stato trovato un foro di entrata e di uscita.Vicini armati, cacciatori? Quale codice culturale ammette che un animale come un cane da compagnia possa essere sparato a morte a pochi metri dalla sua casa e dei proprietari?