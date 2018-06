Latte Dolce Calcio, il nuovo tecnico è Stefano Udassi

Il Latte Dolce annuncia l'accordo con Stefano Udassi, già grande protagonista del pallone sassarese e reduce dalla positiva esperienza in panchina alla guida dello Stintino nel campionato di Eccellenza. Sarà Udassi l'allenatore del team biancoceleste che, per la terza stagione consecutiva, si confronterà con il palcoscenico della serie D. Una scelta fatta con convinzione dalla dirigenza, fiducia riposta su un uomo e un tecnico cha fra le doti messe in mostra in carriera ha grinta, riconosciute qualità, forte motivazione e grande preparazione. «Siamo felici di aver trovato l'accordo con Stefano Udassi e ancora di più perché il nuovo tecnico, come nella tradizione della nostra società, è un sassarese».



Per Stefano Udassi parla innanzitutto il curriculum: una bandiera del calcio sassarese in maglia Torres, ed un approccio determinato, efficace e professionale messo in campo nella sua pur giovane carriera da allenatore. Una carriera, quella in panchina, partita dal basso ma capace stagione dopo stagione di trasformarsi in un produttivo percorso di crescita che ha portato Udassi ad ottenere importanti risultati in tutte le categorie. Ultime in ordine di tempo le ultime tre stagioni al timone dello Stintino. «Siamo convinti di aver trovato in lui un motivatore ideale per i nostri giovani ma anche la persona giusta per dare nuovo entusiasmo al nostro ambiente. Ci siamo trovati d'accordo in primis sul progetto: il nuovo mister proporrà la sua idea di calcio ma, soprattutto, lavorerà assieme a noi alla ricerca, formazione ed eventuale lancio in prima squadra di nuovi talenti. A tal proposito il nostro Settore Giovanile sarà per lui risorsa molto importante, e sarà lui ad essere supervisore del vivaio biancoceleste».



Anche in vista della prossima stagione il Sassari calcio Latte Dolce ha come obbiettivo la valorizzazione dei suoi giovani prospetti in prospettiva classifica giovani di valore. La società vuole divertirsi e fare bene a confronto con un campionato impegnativo come la serie D: «Dobbiamo migliorarci obbligatoriamente: in tal senso, con il mister abbiamo iniziato a ragionare su ciò che occorre per costruire il team 2018-'19».





Prime parole di Stefano Udassi da nuovo allenatore biancoceleste: «Trovo molto molto stimolante l'occasione che mi è stat concessa, sono davvero felice che la dirigenza del Sassari calcio Latte Dolce mi abbia dato questa grande opportunità di crescita. Mi piace pensare che la società abbia pensato prima all'uomo e alla persona, e poi all'allenatore. Ciò detto, chiaro che ho grandissime motivazioni e ripeto: voglio vivere questa esperienza come una grande e condivisa opportunità di crescita professionale. Per me, per la squadra, per l'intero progetto. La fortuna? Componente importante, ma bisogna cercarsela, zapparsela. Il calcio è uguale a tutte le latitudini, ci vuole attitudine in tutte le categorie e non cambiano l'approccio al lavoro, la mentalità, la voglia di crescer e studiare, di misurarsi continuamente e avere idee nuove da proporre. C'è tanta passione, c'è voglia di lavorare per creare un gruppo di uomini veri che abbia fame. I giovani? Sono il futuro di questo progetto e ci crediamo fermamente, ma da soli non bastano: servono esempi importanti per aiutarli a crescere, giocatori come Garau, Cabeccia e Bianchi ad esempio: servono punti fermi capaci di trasmettere, a livello tecnico e umano, valori di professionalità, educazione e serietà. Alcuni elementi validi ci sono già, altri li prenderemo. Gettiamo le basi su cui costruire il progetto».