Basket 90 Sassari e Pallacanestro Alghero campioni sardi under 14 di Pallacanestro

Assegnati a Terralba i titoli regionali Under 14 di pallacanestro. Al Basket 90 Sassari è andato quello in campo femminile, mentre per i maschi il titolo è stato assegnato alla forte Pallacanestro Alghero.



Nelle finali il Capo di Sopra ha avuto la meglio su quello di "sotto" confermando il ranking cestitico regionale. La formazione del Basket 90 Sassari ha infatti battuto la Virtus Cagliari con il punteggio di 56-39, dopo una vivace partita risoltasi solo con un terzo quarto super delle sassaresi.

La compagine algherese si è invece imposta sui pari età dell'Esperia Cagliari con il punteggio di 78-72; vittoria di squadra che ha visto in un Davide Brembilla super il top scorer con 36 punti personali.











Le due squadre accedono così alle finali nazionali Under 14 maschile e femminile, che si terranno a Cagliari dal 24 giugno al 1 luglio.