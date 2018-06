Sassari. Mma in gabbia con il Fight club championship

Una serata di sport e di grande spettacolo in cui le Mma, le arti marziali miste, saranno le vere protagoniste. Sabato 9 giugno gli atleti, che si contenderanno il trofeo della prima edizione del Fight club championship, questa volta non saliranno sul ring ma si affronteranno all'interno della gabbia. Il Tarantini fight club training center di via Venezia a Sassari, così, cambia look per una notte e i riflettori si accenderanno all'interno dell'ottagono in cui si scontreranno i guerrieri delle migliori scuole sarde e italiane specializzate in varie discipline.



Atteso l'esordio nelle Mma della giovanissima sassarese Michela Demontis che, allenata da Angelo Tarantini, quest'anno è passata dalla Muay thai alle Mma. La 19enne ha di recente firmato il contratto di management con l'agenzia brasiliana “Take over agency”, agenzia internazionale che annovera diversi atleti nella Ufc come Darren Till che ha trionfato in Polonia, a Gdansk, all'Ufc fight night 118.

Al gioiello della scuola sassarese, pluri-campionessa nell'Arte dei re, che si cimenterà nella categoria al limite dei 48 kg, è dedicato l'incontro del co-main event.



Un match, quella di Michela Demontis, che scalderà il pubblico e anticiperà appunto l'evento principale della serata che vedrà entrare in gabbia Micol di Segni, giovane promessa italiana delle Mma. L'atleta fa parte del team romano del Gloria fight center guidato dall'head-coach Lorenzo Borgomeo. La squadra allenata da Borgomeo è un vero team stellare con due atleti che militano nell'Ultimate fighting championship, Alessio di Chirico e Carlo Pedersoli junior, nipote del grande Bud Spencer, ai quali si aggiunge anche il campione del Cage warriors (top promotion europea) Mauro Cerilli.



Lo spettacolo si aprirà alle 20, con un under card con match di grappling, kick boxing e muay thai. Quindi a seguire sei incontri dilettanti di Mma con protagonisti gli atleti delle migliori scuole sarde di arti marziali e due match internazionali.