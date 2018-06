Sassari, il Gremio dei Viandanti ha celebrato il Corpus Domini

La cerimonia si è conclusa in piazza d’Italia con la riflessione dell’Arcivescovo e la solenne benedizione eucaristica.













Ieri il Gremio dei Viandanti ha celebrato solennemente il Corpus Domini, Festa del Sorteggio degli Obrieri. Al mattino alle ore 10,30 il Gremio si è riunito nella Cappella di sua proprietà nella chiesa di S. Agostino. Presente all’antico e suggestivo rito Mons. Antonio Tamponi prelato protettore del Gremio. Estratti gli Obrieri per la nuova stagione gremiale: Giuseppe Manca sarà obriere maggiore; Costantino Sanna obriere di candeliere; mentre ad Alessandro Carta l’onore di custodire la Cappella con il miracoloso simulacro della Patrona.Erano inoltre presenti i Soci Onorari del Gremio, l’Assessore Amalia Cherchi in rappresentanza del Sindaco Nicola Sanna e il capo candeliere Emanuele Cherchi (che era stato insignito della rosa dono di Papa Francesco a Nostra Signora del Buon Cammino). L’occasione è stata opportuna per celebrare il primo anniversario dell’esposizione di Nostra Signora nell’altare papale.Dopo il giuramento in cappella ed il Sorteggio la S. Messa presieduta dal Parroco don Davide Onida animata dal coro del Gremio della Mercede.La sera, poi, la pioggia non ha impedito la solenne processione eucaristica che ha mosso dalla cattedrale per volontà dell’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba. Al Gremio dei Viandanti è spettato il compito di scortare il SS.mo Sacramento e reggere il baldacchino sotto il quale, per la prima volta, Mons. Saba portava l’ostensorio, tra due ali di folla ed una pioggia di petali.