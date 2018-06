Campionati Studenteschi di Atletica Leggera, Luiu conquista la medaglia d’argento

Massimiliano Luiu, 16 anni, atleta sassarese e studente dell’Istituto Alberghiero, ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera su pista. Ha raggiunto la misura di 1.99 m realizzando così la sua migliore prestazione.Atleta promettente, Luiu è anche uno studente brillante e riesce a conciliare l’impegno sportivo con il profitto scolastico. Anche la scuola incoraggia e valorizza la passione sportiva, accompagnando i ragazzi nella preparazione atletica e nelle manifestazioni intermedie che si svolgono durante l’anno.Alla finale infatti hanno partecipato anche altri due studenti dell’Ipsar, Alice Peltz per i 100 m e Nicola Senes per il lungo, ed entrambi hanno gareggiato nella staffetta 4x100 con l’Ipia di Oristano. A sostenere la rappresentativa della scuola c’erano l’allenatrice e docente di scienze motorie Giancarla Carboni e l’insegnante di sostegno Sabina Peruzzu.Le finali hanno accolto a Palermo dal 24 al 26 maggio gli allievi di tutte le regioni d’Italia. La squadra sarda, guidata dal coordinatore Antonio Murgia, ha presentato 40 componenti.La manifestazione sportiva ha avuto anche un ulteriore significato formativo, poiché era legata alla 26a commemorazione delle stragi di Capaci e via D’Amelio, in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino che h anno fatto del loro lavoro un atto eroico. Gli studenti hanno visitato l’aula Bunker di Palermo e hanno sfilato per le vie della città incontrando altre scuole palermitane, portando sulle maglie lo slogan “Insieme per non dimenticare”. Una testimonianza di forte alleanza tra sport, scuola e impegno civile, una grande festa dei giovani.