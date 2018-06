Indagine Coldiretti, spesa online per due italiani su tre

Più di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) ha acquistato un prodotto o un servizio in rete. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018 per verificare l’impatto dell’e-commerce in Italia, dopo che Amazon, il principale operatore mondiale degli acquisti on line, ha raggiunto per la prima volta gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, unendosi a Apple come altra unica società ad aver superato tale livello. La spesa media sul web degli italiani – sottolinea la Coldiretti – ha raggiunto i 595 euro a testa all’anno con un aumento dell’8% nell’ultimo anno, con un andamento destinato a modificare l’assetto della distribuzione commerciale tradizionale. Sul podio dei prodotti più acquistati dagli italiani – spiega la Coldiretti – c’è l’abbigliamento ed i prodotti di bellezza con un importo di circa 4,3 miliardi di dollari all’anno, seguito dalle vacanze per 3,5 miliardi e i viaggi e dai giocattoli ed hobbies per 2,7 miliardi. Molto distanziato con un importo di 1,2 miliardi di dollari il settore del “food & personal care” che però – precisa la Coldiretti – con un aumento del 15% è quello che fa registrare l’incremento maggiore nell’arco dell’anno. Per il cibo si registra in realtà una polarizzazione nei comportamenti di acquisto con un numero crescente di consumatori che privilegia il rapporto diretto con i produttori come dimostra il successo dei mercati di vendita diretta degli agricoltori dove hanno fatto la spesa almeno una volta al mese 30 milioni di italiani nel 2017 secondo i dati Coldiretti/Ixe’ per la fondazione Campagna Amica.