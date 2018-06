Demolizione ciminiere 1 e 2 a Fiume Santo. M5S: "Monitoriamo"

"Il M5S di Porto Torres e Sassari chiedono massima attenzione in merito alle operazioni di demolizione previste per domani a Fiume Santo"





Domani, mercoledì 6 giugno 2018, all’interno del sito EPH di Fiume Santo nella zona industriale di Porto Torres è in programma la demolizione della ciminiera e dei gruppi 1 e 2 dello stabilimento. Un intervento che prevede l’impiego di micro cariche esplosive e va quindi realizzato seguendo particolari procedure e monitorato con meticolosa attenzione.A riguardo, in considerazione del grande e diffuso timore della popolazione in riferimento alle modalità e tecniche di abbattimento delle strutture, i consiglieri del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Sassari Porto Torres - Desirè Manca, Maurilio Murru, Andrea Falchi, Giuliano Velluto, Francesco Tolu, Loredana De Marco, Sara Cappellini, Samuel Falchi, Carlo Marongiu, Massimo Pintus e Raffaele Donadio - hanno richiesto formalmente di presenziare alla sopra citata demolizione. A Porto Torres, per il caso specifico, sarà richiesta la costituzione di una Commissione congiunta.