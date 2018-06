Sennori. Gara di velocità per le vie del paese con "Su triciclu"

Si prepara un sabato ad alta velocità per le strade di Sennori. Il 9 giugno piloti e costruttori si sfideranno nella Gara de su Triciclu, inseguendo il podio della manifestazione dal sapore antico organizzata dalla Pro Loco di Sennori in collaborazione con il Comune, Bench press Sorso e il sostengo di numerose aziende del territorio.Le iscrizioni alla gara, riservata a mezzi di piccole dimensioni, su tre ruote, costruiti con qualsiasi materiale, si apriranno alle 14.30 in via Le Conce, da dove, alle 15,30 inizieranno le prime prove libere per determinare la pole position di gara. La corsa si disputerà su tre prove consecutive, a partire dalle 16,30. Prima gara con parenza da via Le conce, poi, via Santa Vittoria e quindi via Umberto. I piloti, che dovranno avere dai 14 anni in su, saranno obbligati a indossare casco, guanti, ginocchiere e gomitiere, o direttamente una tuta da moto come protezione.Alle 19,30 ci sarà la premiazione in base alla classifica a punti che risulterà dalla sommatoria dei punteggi accumulati nel corso delle tre prove di gara.