Sennori, l’atleta sedicenne Irene Roggio premiata dal Comune

Nella fotografia allegata al comunicato, da sinistra a destra, la consigliera delegata alla Cultura, Elena Cornalis, il sindaco, Nicola Sassu, Irene Roggio, l’assessore allo Sport, Tore Piredda, il consigliere delegato all’Urbanistica, Mario Tonio Satta e l’allenatore e papà di Irene, Marco Roggio.



















Dopo l’ennesimo successo di Irene Roggio, vincitrice per il secondo anno consecutivo della medaglia d’oro all’Hungarian World Cup 2018 di kickboxing che si è svolta a Budapest nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Sennori ha voluto gratificare l’atleta sennorese e il suo allenatore Marco Roggio, con un doppio omaggio: una targa che celebra i suoi successi e un contributo straordinario di 500 euro per l’acquisto di attrezzatura sportiva e per sostenere le spese di partecipazione alle prossime competizioni agonistiche.