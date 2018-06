Alghero, cantieri notturni di Abbanoa tra mercoledì 6 e giovedì 7 giugno

Il servizio verrà ripristinato anticipatamente in caso gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Eventuali fenomeni di torbidità in fase di riavvio, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle reti, saranno contrastati con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti interessati. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

















I tecnici di Abbanoa hanno in programma due importanti interventi nella città di Alghero. Il primo riguarderà il completamento dei collegamenti delle nuove reti idriche realizzate in via Mazzini mentre il secondo interesserà la condotta in uscita dal potabilizzatore di Monte Agnese. Sarà installata una nuova valvola motorizzata. Quella attualmente in esercizio è stata interessata da un guasto nei giorni scorsi. I tecnici del Gestore l'hanno immediatamente riparata per evitare disservizi all'utenza, ma è stata valutata la necessità di sostituirla con una di ultima generazione. Da questa valvola, infatti, dipende la regolamentazione dell'erogazione dall'impianto di Monte Agnese verso tutta la rete cittadina.Per limitare i disagi, i due cantieri saranno effettuati in contemporanea nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 giugno, dalle 20 fino alle 5 del mattino. In questa fascia oraria sarà sospesa l'erogazione per consentire di completare i due importanti interventi che devono essere eseguiti necessariamente con le condotte vuote.