Area crisi Porto Torres, Piras "Le imprese colgano la sfida della call per manifestazioni interesse"

“Il lancio delle call per la raccolta di manifestazioni di interesse relative ai progetti di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di crisi complessa di Porto Torres è un passaggio fondamentale. L’auspicio è che le imprese raccolgano questa sfida e sappiano sfruttare le opportunità offerte dal provvedimento voluto fortemente dalla Giunta”. Così l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, commenta la pubblicazione delle schede che aziende italiane ed estere possono compilare, a partire da oggi per Porto Torres (l’8 giugno, invece, sarà pubblicata la Call di Portovesme), per partecipare alla ‘chiamata’ di Invitalia, su richiesta del Mise e della Regione, e manifestare interesse ad investire nelle due aree. Nell’area di Porto Torres ci sono ben 96 lotti immediatamente disponibili, distribuiti su 65 ettari dell’area industriale di Porto Torres e Sassari, che possono essere utilizzati per nuovi insediamenti produttivi e per riqualificare il tessuto imprenditoriale della zona. “Le imprese interessate – ricorda l’assessora Piras – adesso possono manifestare la loro intenzione a presentare i progetti che, una volta raccolti, permetteranno di definire le risorse e gli strumenti agevolativi a sostegno di chi è intenzionato a insediarsi nell’area. Meglio ancora – aggiunge – se le idee sono già mature e i progetti risultano cantierabili in tempi rapidi. Occorrono tante proposte e, soprattutto, di qualità, per far sì che si trasformino in tempi rapidi in iniziative fattibili e concrete”. Al link del sito di Invitalia, relativo alla Call di Porto Torres, è già possibile scaricare le schede e la guida per la compilazione delle stesse https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/porto-torres.