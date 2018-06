Nessuna illusione, ci attendono tre giorni di pioggia. Nel fine settimana che tempo farà?

Questa estate sembra non decollare. Con essa infatti anche la stagione nelle coste isolane sembra non partire. Turismo congelato, nel vero senso della parola. Ieri sera i pochi turisti che animavano la Riviera del corallo nonostante l'appuntamento rallystico erano coperti da k way e giacchine. Ma che fine ha fatto l'estate con il solleone e i 30 gradi? Rimandata a Settembre, anzi, all'anno prossimo. Gli esperti non fanno previsioni oltre agosto, anche se la tendenza è quella di un'estate fresca e ballerina con repentini cali di temperatura. Pare che fino a sabato a farla da padrona, almeno sulla zona nord ovest dell'isola, saranno sempre i temporali e le piogge. Le temperature non supereranno i 25 gradi e solo sabato rivedremo il sole. Salvo il weekend allora. Ma è solo un piccolo assaggio. Dalla prossima settimana, ancora nuvole e ancora pioggia.