Sassari. Va in questura ma lo arrestano per possesso di documenti falsi

Un giovane si è presentato presso gli uffici della Questura per avere informazioni sull’istanza presentata dallo stesso, volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. All’atto dell’esibizione di un documento di identità, il 23enne ha mostrato un passaporto palesemente falsificato, privo di tutte le misure di sicurezza previste. Accertato l’illecito, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari, ha tratto in arresto lo straniero, di 23 anni originario della Guinea, per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.

Lo straniero è stato dunque tratto in arresto e dopo le formalità di rito, si è presentato davanti all’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.