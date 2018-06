Sassari, in fase di completamento i lavori in via Cadamosto

Proseguono i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di strade e marciapiedi in numerose vie della città. In questi giorni si stanno completando gli interventi in via Cadamosto, dove gli operai hanno rimesso a nuovo il manto in bitumato del marciapiede e da oggi stanno procedendo con il cantiere nella strada.



La via, che già nei mesi scorsi era stata oggetto di azioni di emergenza per tamponare alcune buche, è tra quelle previste nel terzo “Mutuo strade” da 993.175,16 euro. «Abbiamo da subito fatto fronte alla situazione segnalata dagli abitanti durante gli incontri per progettare insieme la riqualificazione delle periferie urbane -commenta l'assessore alle Infrastrutture Antonio Piu durante un sopralluogo nel cantiere -. Ma la nostra programmazione prevedeva già un intervento più completo e complesso che oggi stiamo portando a termine». Il lavoro, coordinato dal Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari e aggiudicato da Ati Spea srl Scalpellini Posatori e Affini - Viabila srl, ha già riguardato il quartiere di sant'Orsola, con il rifacimento dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la fresatura e la posa del nuovo manto stradale. Manto stradale nuovo anche per via Colombo, via Donizzetti, davanti alla stazione, in via Da Vinci (tra via Nurra e via Pascoli), viale Mameli, viale san Francesco (da via Marongiu a piazza Serra ), via Garavetti (da via Nizza a via Abbozzi ), via De Gasperi (da via Mastino al parcheggio della scuola).