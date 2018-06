Alghero, strada provinciale per l'aeroporto. Bruno "La Regione sblocchi le somme programmate"

"Siamo fiduciosi che i competenti uffici della Regione sblocchino con tempestività le somme programmate e la Provincia confermi le tempistiche di esecuzione delle opere concordate, si tratta infatti di lavori urgenti e non più rimandabili. Sarebbe un bel segnale di attenzione nei confronti del territorio, della sicurezza e del turismo". Lo dice il sindaco di Alghero, Mario Bruno, in riferimento alle precarie condizioni della Strada Provinciale 44, soprattutto nel tratto ricompreso tra la variante del Calich e l'aeroporto internazionale, già al centro di numerose segnalazioni, sollecitazioni ed incontri promossi dal Comune di Alghero. Proprio in occasione dell'ultima riunione svoltasi negli uffici di Porta Terra, il dirigente ai lavori Pubblici della Provincia di Sassari, l'arch. Giovanni Milia, ha rassicurato il sindaco e l'assessore all'Urbanistica circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza provinciale programmati sulla viabilità del territorio algherese. Mario Bruno e Alessandro Balzani avevano chiesto di poter procedere con la massima celerità in particolar modo per la SP 44: era stato lo stesso dirigente di Palazzo Sciuti a confermare l'inserimento dei lavori di risagomatura della sede stradale, rifacimento del tappetino di asfalto nei tratti più usurati, con il ripristino della relativa segnaletica orizzontale all'interno delle opere previste nel "Patto per la Sardegna" e finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Interventi che, salvo imprevisti, dovranno essere eseguiti e conclusi entro l'estate. Nelle scorse settimane intanto, un primo intervento di riasfaltatura sulla Strada Statale 291 dir del Calich, poco prima dell'incrocio per lo scalo aeroportuale, ha permesso di eliminare i pericolosi avvallamenti presenti in prossimità dei due ponti, riportando il livello dell'asfalto in condizioni ottimali. In allegato uno scatto con gli operai a lavoro sulla Statale 291 di competenza Anas.