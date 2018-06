Dinamo, arriva l’assistant Edoardo Casalone

“Sarà un onore lavorare con Sassari - afferma il nuovo assistant biancoblu - entrare nello staff di una società così è il sogno di tutti quelli che intraprendono una carriera da allenatore. E’ davvero uno step importante, dopo anni a Tortona con ottimi tecnici, la chiamata di Esposito e Pasquini mi ha riempito di orgoglio e so che avrò ancora tanta strada da fare. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare in questa società organizzata e ambiziosa che negli ultimi anni è arrivata a livelli straordinari, con successi di cui tutti noi abbiamo ancora le immagini negli occhi”.









La Dinamo Banco di Sardegna annuncia la chiusura dell’accordo per l’arrivo in casa biancoblu dell’assistant Edoardo Casalone. Dopo quattro stagioni in Legadue a Tortona, come assistente prima dell’ex biancoblu Demis Cavina e poi di Lorenzo Pansa (con cui la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia), arriva a Sassari nello staff di coach Esposito.Classe 1989, nato a Valenza ma cresciuto a Casale Monferrato, ha iniziato da giovanissimo la carriera da tecnico: prima dell’esperienza in Legadue ha lavorato un anno alla Don Bosco Livorno (serie D), e 7 anni alla guida del settore giovanile della Junior Casale, con collaborazioni in prima squadra. Lo scorso anno è stato convocato dal Settore Squadre Nazionali Giovanili, agli ordini di coach Capobianco, in occasione del raduno della Nazionale Under18 a Cisternino.