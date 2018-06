Sassari, riparte il centro estivo al Canopoleno

Dalla prossima settimana riparte il centro estivo al Canopoleno di Sassari. Per frequentare il Centro Estivo è necessario compilare il Modulo di Iscrizione allegandovi obbligatoriamente il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. L’iscrizione è gratuita e parte dal 11 Giugno 2018 al 07 Settembre 2018. L'accoglienza bambini sarà divisa in due turni: 1°turno dalle h.7:30 alle h.9:00, ritiro entro le ore h.14.30; 2° turno dalle h.14.30 alle h.15:00, ritiro entro le h.17:30. Il genitore deve accompagnare/ritirare il proprio figlio fino ai punti preposti all’accoglienza/ritiro, firmando un foglio in uscita, e qualora non possa provvedere di persona al ritiro del proprio figlio, compilare dei moduli di delega , disponibili presso la segreteria. Per maggiori informazioni visitate la pagina facebook