Lodè, il 16 giugno escursione gratuita al Parco di Tepilora

Emozionante percorso a Prennache, nel cuore del Parco di Tepilora, in un ambiente fortemente caratterizzato dalla presenza di meravigliose rocce scolpite dal tempo e dall’incessante azione degli elementi naturali.

ore 09.00 Inizio escursione a Prennache

ore 12.00 Fine escursione e spostamento a Vedetta Tres Serras

ore 14.30 Spostamento a Lodè



ore 15.00 Visita al Centro Storico di Lodè e alla Porta del Parco

Il Comune di Lodè il 16 giugno, in occasione del primo anniversario del riconoscimento MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo - Riserva della Biosfera MaB Unesco propone, in collaborazione con l'Agenzia Agenzia Regionale Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Parco Tepilora, Il Club Alpino Italiano - Sezione di Nuoro “Giovannino Fenu” e il CEAS Montalbo Lodè - Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilitàun'ESCURSIONE A PRENNACHE PARCO TEPILORA MEMORIE, LUOGHI E CULTURE.Un viaggio nel tempo in un territorio in cui la presenza dell’uomo ha lasciato tracce indelebili: antichi pennetos, ovili, sentieri dei carbonai e sas dispensas. Luoghi che s’intrecciano e si fondono con le memorie e le culture.PROGRAMMAore 08.30 Incontro partecipanti SP50, bivio su Tuone (40.616431 9.563935) e spostamento con mezzi propri a Prennacheore 13.00 Pausa Pranzo offerto dall’Amministrazione Comunaleore 17.00 Presentazione del Libro “Viaggio Segreto nei Giardini” di Caterina Angela ContuPer motivi organizzativi è gradita la prenotazione - per maggiori informazioni 0784 898018 int. 3 http://comune.lode.nu.it/index.asp