Latte Dolce, 2° memorial Riccardo Chessa

E' in corso di svolgimento sul campo del Latte Dolce il "2° Memorial Riccardo Chessa" di calcio per futuri calciatori riservato alle categorie Micro-Micro, Micro, Mini a 9, Esordienti a 9 e Giovanissimi. Le partite si giocano tutti i pomeriggi e il torneo andrà avanti fino a sabato 9 giugno quando saranno giocate le finali. Al termine si svolgeranno le premiazioni. Il torneo è stato organizzato dai familiari e dagli amici per ricordare e onorare nel migliorare dei modi il giovanissimo Riccardo Chessa, grande appassionato di calcio, discendente di una famiglia di calciatori sassaresi di buon livello, stroncato due anni fa da un male incurabile.