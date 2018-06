Cliniche Sassari, pediatria. La lettera di una neo mamma al direttore: "Reparto da terzo mondo"

“Egregio Direttore, scrivo dal reparto di pediatria delle cliniche universitarie di Sassari. Sono un avvocato, ma in questo caso scrivo principalmente in qualità di mamma ricoverata con suo figlio di appena 18 giorni.



La informo anche che il famoso letto di cui le ho riferito mi ha provocato un bel mal di schiena che mi crea grosse difficoltà di movimento...e con un neonato di 18 giorni il mal di schiena dovremmo evitarlo così da riuscire ad accudirlo nel migliore dei modi. Ho chiesto ieri di poter avere un altro letto ed una culla adeguata alle nostre esigenze. Le risposte degli operatori del reparto sono state tutte univoche: non ne abbiamo! Io non so quanto tempo ancora dovrò permanere in questo reparto. Chiedo a Lei di adoperarsi immediatamente per risolvere questa situazione vergognosa ed indecente. Sento doveroso, inoltre, informare la stampa di quanto più sopra riportato. La saluto cordialmente e rimango in attesa di un suo sollecito riscontro."





Lettera firmata















La redazione di Sassarinotizie vuole pubblicare la lettera di una mamma, scritta dal reparto di pediatria delle cliniche universitarie, inviata al direttore del reparto e resa nota alla nostra redazione. La signora è una neo mamma di un piccolo paziente di appena 18 giorni, curato amorevolmente dai sanitari e dagli infermieri, che affronta tutte le carenze di un reparto inadeguato che lei stessa definisce "da terzo mondo":