IV edizione Borsa di Studio Rotary club Sassari Silki

Il giorno 09 Giugno alle ore 11.00, a Sassari presso l’Istituto tecnico industriale “G.M. Angioy” in via Principessa Mafalda a Sassari, il Rotary Club Sassari Silki attribuirà la IVa edizione della Borsa di Studio intitolata alla memoria dell’ Avv. Giovanni Cherchi, socio fondatore del Club e Direttore generale della Dinamo Basket, prematuramente scomparso a soli 46 anni il 20 Dicembre del 2013 per un male incurabile.Come da tradizione la Borsa di Studio del valore di mille euro verrà consegnata a uno studente meritevole di una classe Va individuato dall’Istituto, come auspicio che possa essere di aiuto per la prosecuzione degli studi superiori.

Durante la manifestazione la Corale interstudentesca “Città di Sassari” eseguirà alcuni brani del suo repertorio, e l’Istituto esporrà alcuni progetti tecnici realizzati durante l’anno scolastico.