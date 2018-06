Sassari. "Esiti di Maggio" alla Pinacoteca Nazionale

Creatività e installazioni in un viaggio originale per conoscere e interpretare l’arte al Museo. Il Polo Museale della Sardegna, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Sassari “Mario Sironi”, sabato 9 giugno 2018, alle 18.30, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Sassari, piazza Santa Caterina, 4, inaugura la mostra dal titolo “Esiti di Maggio”.

In esposizione le installazioni realizzate dagli alunni dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari “Mario Sironi”, che si sono ispirati ad alcuni particolari presenti nei dipinti della collezione permanente della Pinacoteca. Il percorso sarà articolato tra le sale dei piani espositivi.

La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno 2018, dal martedì al sabato e ogni prima e terza domenica del mese, dalle 9.00 alle 18.00.