Una Torres inarrestabile pareggia in Umbria e si prende la serie D

di SSN

La promozione della Torres in serie D arriva la temine di una gara incredibile. I sassaresi pareggiano in Umbria contro il Cannara per 4-4 e dimostrano di avere gli attributi giusti per il salto di serie, dopo la vittoria per 1-0 della scorsa settimana nella gara di andata dei playoff promozione. E dire che il primo tempo non è stato dei più semplici con la Torres, sotto al 45' per 2-1: sassaresi in vantaggio prima con Minutolo, la replica dei padroni di casa con due reti di Raccichini.

Nella ripresa tanta Torres: prima Sarritzu e poi Spinola ribaltano il risultato. Ma non è finita, ancora Sarritzu su rigore riporta in avanti i sassaresi che in pieno recupero regalano il pari ai padroni di casa. Per un pareggio che vuol dire promozione e il coronamento di un sogno di rinascita dopo troppi anni di buio assoluto.