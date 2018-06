Cisl denuncia: La Metro revoca il contratto a chi applica il ccnl logistica

di SSN

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Fit Cisl su una nuova situazione che mette a rischio i lavoratori, questa volta della Log.in



"La ditta di grande distribuzione Metro ha intenzione di fare economia sfruttando il dumping contrattuale, l’applicazione di contratti di lavoro meno onerosi, se pur illegittimi, pur di spendere meno per i servizi di logistica dati in appalto. In questa ottica, e’ stato rescisso il contratto alla Log.in holding, affidataria del servizio di logistica presso la metro di sassari, in favore di una qualche cooperativa che in luogo del contratto di riferimento (logistica merci) applicherà il contratto multiservizi, questo consentira’ alla metro di abbassare i costi del servizio.

La rescissione del contratto, che lascia, da lunedì a casa i lavoratori, e’ immediata e la dice lunga sulla politica del risparmio sulla pelle dei lavoratori, questa la filosofia della multinazionale tedesca che, perseguendo l’interesse aziendale sul risparmio a tutti i costi, in barba ai contratti nazionali di riferimento, rescinde il contratto a chi applica le regole.

E' evidente che la Fit Cisl non puo’ accettare questa politica, il settore della logistica e’ gia abbastanza invaso da azienducole pirata che non rispettano i contratti, sfruttano i lavoratori, creano cooperative che eludono le contribuzioni e riccattano i lavoratori con assunzioni part time, salvo farli lavorare oltre il tempo pieno e a gratis.

Non siamo disposti ad accettare passivamente l’utilizzo di contratti illegittimi solo perche’ questi pseudo imprenditori hanno l’ombrello di una multinazionale, le direttive ministeriali valgono per tutti, pur trattandosi di un marchio di primaria rilevanza.

Far cassa si traduce nel risparmio sulla sicurezza, vedasi quanto accaduto un anno presso lo stabilimento di cagliari, e sull’applicazione di contratti che nulla hanno ache vedere con la logistica; la multinazionale tedesca non puo esimersi dall’applicare i contratti di riferimento e vigilare affinchè le aziende a cui affida servizi, facciano lo stesso."