Imprese che chiudono, siamo la patria del lavoro in nero

Nell’isola 4.261 aziende: il 70,2%sono artigiane che danno lavoro a 5.381 persone. I sardi hanno detratto 15 milioni di euro per l’efficientamento energetico. Elettricisti, idraulici, domotici, termoidraulici, manutentori di

ascensori, scale mobili e impianti a gas ma anche installatori di circuiti d’allarme e videosorveglianza.Un settore, quello dell’impiantistica, anche in Sardegna profondamente legato al “Sistema casa”, influenzato dall’andamento del mercato degli immobili e incentivato dai “bonus”.



Soprattutto negli ultimi anni, la crisi ha costretto, da una parte,

tante imprese a chiudere definitivamente i battenti mentre,

dall’altra, ha spinto sempre più abusivi a “inventarsi” impiantisti e

installatori e a eseguire lavori nelle abitazioni senza rispettare i

requisiti di sicurezza complice, in molti casi, anche la vendita al

pubblico, nei centri commerciali o nella grande distribuzione, di

generatori di calore e di componentistica per gli impianti elettrici,

con tanto di pubblicità che invita al fai da te.



“Non è più accettabile che personaggi improvvisati o con poche ore di

corso in negozio o, addirittura, seguendo dei video tutorial sui

canali web – denuncia Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato

Imprese Sardegna - abbiano la presunzione di aver acquisito la

competenza impiantistica e la cultura della sicurezza delle aziende

che, negli anni, si sono formate, certificate, aggiornate. Abbiamo il

dovere di sensibilizzare i clienti anche sui rischi per la sicurezza

da parte del committente. Questo è un nostro impegno quotidiano”.



Confartigianato Sardegna ricorda che la realizzazione di impianti e la

loro manutenzione, o l’installazione di qualsiasi altro sistema deve

essere eseguito da imprese registrate alla Camera di Commercio e

abilitate alla professione. Infatti, se il lavoro non è realizzato a

regola d’arte e certificato, oltre a non rispettare la Legge, in caso

di incidenti, il proprietario ne risponde penalmente e non potrà

beneficiare del risarcimento previsto dalla stipula di eventuali

assicurazioni sulla casa.



Nell’isola, al I trimestre di quest’anno, le imprese del comparto

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di

costruzione e installazione sono state 4.261, di cui il 70,2%, pari a

2.993 unità sono artigiane.



Sono questi i dati dell’analisi dell’Osservatorio per le PMI di

Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i numeri del

settore delle “Imprese di installazione” su fonte

Unioncamere-Infocamere 2017-2018.



“Dobbiamo sempre ricordare che se l’impiantistica non è totalmente

collassata – afferma Stefano Mameli, Segretario di Confartigianato

Imprese Sardegna - ancora una volta dobbiamo dire grazie agli sgravi

fiscali sulle ristrutturazioni e sulla riqualificazione energetica,

due fondamentali e insostituibili sostegni alle famiglie e alle

imprese, perché hanno consentito di aiutare chi ha fatto gli

investimenti e chi ha eseguito i lavori. Speriamo che anche il nuovo

Governo mantenga i benefici fiscali per le ristrutturazioni”.



In Sardegna nel 2016, secondo di dati forniti dal MEF e tratti dalle

dichiarazioni dei redditi 2017 dei 31.456 contribuenti interessati, le

detrazioni connesse agli interventi per l’efficientamento energetico

hanno ammontato a 15 milioni di euro, pari al 16,5% delle detrazioni

che interessano la filiera della casa e allo 0,9% dell’ammontare del

totale delle detrazioni.



“C’è bisogno, tuttavia, di interventi a livello regionale finalizzati

a rilanciare il settore artigiano, da troppo tempo dimenticato dalla

politica – sottolinea Mameli - confidiamo molto nei provvedimenti

della Commissione speciale che il Consiglio Regionale ha appena

costituito proprio sull’Artigianato, sperando che finalmente si

destinino risorse ad hoc per gli artigiani”.



L’analisi dimostra come, rispetto allo stesso periodo del 2017, si

contino 24 imprese artigiane in meno, pari ad un calo dello 0,8%.



A livello provinciale le imprese artigiane del settore si concentrano

principalmente a Cagliari (38,5%) e a Sassari (36,9%). L’incidenza

maggiore delle imprese artigiane sul totale nelle Installazioni di

impianti la rileviamo a Nuoro (80,9%) e a Sassari (73,7%). Rispetto

allo stesso periodo del 2017 si osserva una dinamica delle imprese

artigiane del settore positiva per Sassari (+0,5%) e Nuoro (+0,4%) e

negativa per Cagliari (-1,8%) e Oristano (-4,5%).



In particolare, nella regione, al I trimestre 2018 le imprese

artigiane del comparto Installazione di impianti elettrici sono 1.692,

il 66,9% delle 2.530 imprese totali del settore e rispetto al I

trimestre 2017 registrano una flessione del1’1,3%; le imprese del

comparto Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di

condizionamento dell'aria sono 1.141, il 78,3% delle 1.457 imprese

totali del settore e rispetto al I trimestre 2017 registrano una

tenuta con una variazione tendenziale prossima allo zero (-0,3%); e le

imprese del comparto Altri lavori di costruzione e installazione sono

155, il 59,6% del numero totale di imprese del settore e rispetto al I

trimestre 2017 registrano un incremento dell’1,3%.



Addetti. Gli addetti nel settore delle installazioni in Sardegna sono

5.381, di cui 2.424, il 45,1% del totale, sono lavoratori dipendenti e

2.956, il 54,1% del totale, sono indipendenti. Rapportando gli addetti

al numero di imprese delle Costruzioni si osserva che la dimensione

media delle imprese del comparto presenti sull'Isola è di 2,2 addetti

per impresa.

“Sono previste pesanti sanzioni a carico di chi affida i lavori e a

carico di chi esegue senza essere in possesso di questi titoli –

riprende Matzutzi - anche la manutenzione degli impianti è

importante”.



Il Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna ricorda come anche

“l’installazione “'fai da te” sia vietata dal decreto 37 del 2008 e

prima ancora dalla legge 46 del 1990. Anche il settore della

climatizzazione, dove la casistica delle aziende non certificate è

ancora più dilagante, è regolamentato dal Dpr 43 del 2012 che prevede

l’obbligatorietà di affidare i lavori di installazione anche degli

split domestici ad aziende che abbiano in organico personale in

possesso di una certificazione e che abbiano ottenuto la

certificazione aziendale”. Per questo la formazione e la

professionalità, sono stati due punti fermi della categoria negli

ultimi anni: “L’impegno delle imprese nei percorsi formativi,

necessari ad acquisire le necessarie certificazioni – rimarca il

Presidente - è stato impegnativo e gravoso economicamente, soprattutto

quando i corsi si sono svolti nella Penisola, condizione che ha

condizionato la crescita a molte realtà”.



“Una regolare manutenzione di caldaie, stufe, caminetti e canne

fumarie, oltre al controllo del salvavita e dell’impianto elettrico –

continua – contribuisce a tutelare la nostra salute, la sicurezza e il

miglioramento dell'efficienza degli stessi. Un sistema non a norma,

non adeguato tecnologicamente e non rispettoso dei canoni

dell’efficientamento energetico, infatti, mette in pericolo tutti non

solo chi lo ha nella propria abitazione”. “Soprattutto nel settore

degli impianti termici – sottolinea Matzutzi - esistono dei

provvedimenti normativi che consentono la creazione di figure di

accertatori da parte dei comuni o altro Ente di area vasta, preposti a

verificare il rispetto degli obblighi sugli impianti regolamentati

negli edifici. Sarebbe importante se tale figura, come accade in molte

altre regioni, questa attività, che serve a migliorare la sicurezza e

indirettamente regola il mercato, venisse normata e creata anche in

Sardegna”.

“Affidarsi alle aziende specializzate, in regola, e iscritte in Camera

di Commercio che pagano Inps, Inail, Iva – conclude il Presidente -

significa lottare davvero contro il lavoro nero e il fai da te”.