Olbia. Festa sul mare di Olbia per il Trofeo Brunazzo

"Siamo soddisfatti e contenti della bellissima giornata di sport nel ricordo del nostro atleta Marco Brunazzo e ringrazio tutti gli atleti e le società per la partecipazione" - afferma Roberto Ferrilli - presidente, cuore e anima, della Canottieri Olbia, società organizzatrice, insieme alla Federazione Italiana Canottaggio, della regata promozionale svolta sulla distanza di 1000 metri nel golfo di Olbia. Oltre all'aspetto promozionale e ludico della manifestazione, la regata è stata sicuramente un momento importante di test in vista degli appuntamenti delle prossime settimane che gli atleti sardi dovranno affrontare; infatti è prevista la partecipazione di alcune società isolane sabato e domenica prossimi sul lago di Varese per i Campionati Italiani Juniores, e nelle prime settimane di Luglio, sempre a Varese, per il Festival dei giovani, appuntamento principale annuale per le categorie giovanili degli allievi e dei cadetti.

Il trofeo Brunazzo è stato vinto dal Circolo Canottieri G. Sannio di Bosa, che ha ottenuto il punteggio più alto sulla base dei vari piazzamenti nelle regate.