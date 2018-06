Alghero. Colla per topi per attaccare un cartello sul dorso del gatto

Di gesti crudeli sugli animali ne sentiamo ogni giorno. Solo qualche giorno fa sempre ad Alghero un cane è stato bastonato , rinchiuso in un sacco e gettato dal cavalcavia che passa sullo stagno del Calich. Ieri qualcuno ha voluto passare la domenica seviziando questo povero gatto che vedete nell'immagine, al quale è stato attaccato con quella che poi è stata identificata come colla per topi, un foglio con dei simboli strani. Gesti vili e senza senso che purtroppo non sono rari né ad Alghero né in altre realtà dove il randagismo è una realtà difficile da governare.