Motta a Sassari sul palco del festival musicale Abbabaula 2018

Francesco Motta, Motta per chi lo segue, lo ascolta e ha voglia di scoprirlo, sarà uno dei grandi protagonisti sul palco del festival Abbabula, evento organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili giunto ormai alla sua 20^ edizione in programma dal 10 al 14 luglio negli spazi dell’aerea concerti di piazzale Segni, a Sassari.Il 31enne artista toscano, che lo scorso 6 aprile ha presentato al grande pubblico il suo secondo album “Vivere o Morire”, scalate le classifiche e consolidato il successo generato dall’uscita del suo primo album solista “La fine dei vent’anni”, è pronto a sbarcare in Sardegna, a Sassari, nel cuore dell’estate isolana. Lo farà con un album maturo e denso di spunti, avvolgente e travolgente, rock ed attuale. Da ascoltare e vivere sotto il palco.Le indiscrezioni delle ultime settimane, confermate dall’annuncio della tappa sassarese del tour apparso sul sito internet ufficiale di Motta, prendono quindi forma di concreta realtà. Il concerto è fissato per il 14 luglio, le prevendite sono già disponibili presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili di Sassari in via Tempio e sul circuito box office Sardegna.