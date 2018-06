Pennichella in via Cattalochino

Segnaliamo un altro abbandono selvaggio di materasso in via Cattalochino. Sono i cittadini che, stanchi di vedere la città piena di rifiuti ingombranti depositati da altri cittadini poco civili, segnalano l'infrazione tramite facebook. La segnalazione è stata fatta sulla pagina "Sassari si muove" e mostra come vedete nella foto, un materasso davanti ai cassonetti. Nonostante l'informativa pubblicizzata in tutte le salse e le regole comunali divulgate attraverso social e a mezzo stampa, ci sono ancora cittadini che non conoscono il numero verde. Lo ricordiamo in modo che resti impresso : 800 431438