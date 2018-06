Tempio Pausania. Pizzicato un'imprenditore che nascondeva al fisco guadagni milionari

Nel corso degli ordinari dispositivi di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali posti in essere dal Comando Provinciale di Sassari, i Finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno concluso un’attività ispettiva nei confronti di un’azienda operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con lo scopo di favorire l’aumento del livello di compliance con il contribuente. La specifica attività, che ha interessato i periodi d’imposta dal 2013 al 2017, si è concretizzata con l’esecuzione di una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel succitato settore commerciale, ed ha permesso di controllare, in maniera trasversale ed approfondita, diversi settori impositivi, abbracciando un ampio contesto normativo di riferimento. Grazie all’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, le Fiamme Gialle tempiesi hanno individuato la ditta individuale che, pur operando regolarmente e con continuità, non aveva adempiuto correttamente i previsti obblighi dichiarativi per le annualità sottoposte a controllo.









I verificatori, pertanto, hanno proceduto ad un’attenta ed accurata ricostruzione di quanto effettivamente guadagnato dall’imprenditore gallurese, attraverso il conteggio dei documenti fiscali emessi, senza però che gli stessi siano stati annotati correttamente in contabilità. Le attività ispettive hanno consentito di evidenziare, per il recupero a tassazione,cospicui elementi positivi di reddito sottratti all’Erario ed omessi versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto: nello specifico sono stati segnalati al Fisco ricavi non dichiarati per € 1.467.792,77 e accertati omessi versamenti d’imposta sul valore aggiunto per € 146.779,28, oltre a quasi 10 mila euro di ritenute non versate. Inoltre, al termine del controllo, il titolare della ditta verificata è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 74/2000, per i reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione. L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato, a garanzia di tutti i soggetti economici virtuosi che giorno dopo giorno operano nel territorio gallurese nel pieno rispetto delle norme e della legalità.