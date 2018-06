Ploaghe. Soggiorno termale per anziani

L’Amministrazione Comunale di Ploaghe organizzerà anche quest'anno un soggiorno termale per anziani, finalizzato ad offrire occasioni di svago e di nuovi contatti sociali per contrastarne l’isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico. Ai fini della partecipazione al soggiorno, occorre presentare apposita istanza presso l’ufficio dei Servizi Sociali. Potranno usufruire dell’abbattimento dei costi le donne che abbiano compiuto 55 anni e gli uomini che abbiano compiuto 60 anni. Pertanto, tutti coloro che fossero interessati a tale iniziativa, sono invitati a ritirare il modulo d’iscrizione presso l’Ufficio protocollo del comune di Ploaghe e riconsegnarlo presso lo stesso entro il giorno 18 Giugno 2018. Il soggiorno termale avrà luogo presso le terme di Fordongianus a decorrere dal giorno 16 settembre 2018 con l’opportunità, per i partecipanti, di scegliere una o due settimane a scelta del partecipante. Per informazioni scaricare l'avviso dal sito istituzionale del comune: www.comune.ploaghe.ss.it.