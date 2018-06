Porto Torres. Lavori rete del gas, le dichiarazioni dell'Assessore ai Lavori Pubblici

«Via Sassari è uno dei principali punti di ingresso della nostra città. Dopo tanti anni viene interessata da lavori pubblici che la renderanno moderna e, successivamente, percorribile in sicurezza. I lavori della rete del gas e della banda larga – aggiunge l'Assessore – fanno parte di un progetto che stiamo svolgendo in continuità con le passate amministrazioni, finanziato con diversi milioni di euro. Siamo già intervenuti nella parte “alta” della via e anche in quel caso abbiamo chiesto ai commercianti di stringere i denti e avere pazienza. Dopo la rete del gas toccherà al progetto di rifacimento dell'asfalto dell'arteria, dall'ingresso della città sino a Piazza Umberto I, per circa due chilometri e mezzo. I lavori di sistemazione sono stati finanziati in parte dalla Regione e in parte attraverso il nostro bilancio comunale, per un totale di 500mila euro. Entrambe le opere sono nevralgiche per lo sviluppo di Porto Torres – conclude Alessandro Derudas – e sono sicuro che i cittadini comprenderanno meglio questi sforzi non appena i lavori saranno conclusi».











«Comprendiamo il disagio dei commercianti, ma se la logistica del cantiere non fosse stata impostata su due corsie i tempi di realizzazione sarebbero stati ancora più lunghi. La rete del gas è un progetto che coinvolge diversi comuni del territorio. Ha già subito vari stop, anche per motivazioni legate a passaggi di società, e ora c'è un cronoprogramma da rispettare. Chiederemo comunque all'azienda e al Comando di Polizia Locale di valutare se le esigenze manifestate dai cittadini siano compatibili con la corretta esecuzione dei lavori e con le tempistiche individuate». L'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas, interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni commercianti di via Sassari.