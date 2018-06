Abusivismo, violazione tributi. Un'altra azienda nel mirino delle fiamme gialle di Sassari

Sono state constatate, inoltre, violazioni alla normativa tributaria in tema di irregolare tenuta della contabilità. Il contrasto al sommerso d’azienda costituisce una linea d’azione fondamentale nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo, non solo per i profili strettamente



connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato e degli enti territoriali e locali, ma anche perché consente di arginare la diffusione dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nella piena e completa osservanza della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse da chi svolge “attività in nero”.









Importante intervento delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari nella lott all’evasione fiscale ed in particolare al sommerso d’azienda. I militari del Gruppo Guardia di Finanza di Olbia hanno infatti recentemente concluso un’attività ispettiva tributaria nei confronti di una società gallurese che negli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, ha operato in totale evasione d’imposta. La società, operante nel settore edile, in violazione alle più elementari norme tributarie, non teneva la contabilità afferente la propria attività in modo regolare e non presentava, perquegli anni d’imposta, alcun tipo di dichiarazione fiscale, palesandosi in tal modo nei confronti dell’erario quale “evasore totale”. A seguito della citata attività, che ha consentito di ricostruire i rispettivi volumi d’affari dellasocietà controllata mediante il riscontro analitico delle operazioni commerciali effettuate nei confronti dei vari clienti, sono stati segnalati alla competente Agenzia delle Entrate ricavi non dichiarati, per il successivo recupero a tassazione, pari a € 577.052,35, a cui corrisponde un I.R.E.S. pari a € 158.689,39 e un’I.V.A. evasa pari a € 93.053,70.