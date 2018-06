Solidarietà e assistenza, l'attività dell'Approdo Onlus ad Alghero

L'Approdo Onlus da anni continua ad assistere le famiglie in difficoltà. Ad Alghero, sono tante le realtà familiari che per cause diverse, si trovano ad aver bisogno di un aiuto. Sono tanti gli sforzi dell'Associazione che si trova a far fronte a situazioni difficili, grazie all'impegno dei volontari e del presidente Efisio Ganau. "Facciamo un servizio di distribuzione di buste alimentari con frequenza trisettimanale, doniamo tutto ciò che serve ai bambini in fase di crescita, assistiamo 40 famiglie bisognose e cerchiamo di recuperare tutto ciò che una famiglia necessita, dai mobili per la casa ai libri per la scuola dei più piccoli". Le spese aumentano, così come la voglia di aiutare e la necessità di avere più risorse a disposizione. Per questo motivo l'Approdo Onlus chiede ai cittadini di destinare il 5x1000 della dichiarazione dei redditi all'Associazione. Anche le attività di volontariato comportano spese di gestione, dai mezzi alle assicurazioni. Spese che grazie all'aiuto di molti cittadini vengono coperte, ma sopratutto negli ultimi anni, aumentano in maniera esponenziale. Chi potesse dare una mano, può utilizzare le credenziali che riportiamo in calce alla pagina. Per ulteriori informazioni sulle attività e contribuire alle attività di volontario, potete rivolgervi al presidente al seguente indirizzo mail efisioganau@alice.it e al numero di telefono



347 6166773















Iban: IT40V0101584890000070342674

INTESTATO A L'APPRODO ONLUS ALGHERO