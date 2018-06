Alghero, il sindaco Bruno incontra il direttore per l’Italia dell’ILO

Il Sindaco di Alghero ha incontrato oggi a Porta Terra Gianni Rosas, direttore per l’Italia dell’ILO, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite. Insieme a Maria Gabriella Lay, ex direttrice dell’Ilo e attualmente ambasciatrice del Terzo Paradiso, associazione Città dell’Arte, Mario Bruno ha voluto rimarcare la positiva esperienza dell’iniziativa svoltasi ieri sera al Quarter, con il Convegno nazionale organizzato dal Comune di Alghero nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 ASVIS: “Alghero coniuga territorio, arte, diritto, economia”. Iniziativa che trae origine dalla correlazione tra l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l’Alleanza 8.7 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. I partner del progetto sono l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Fondazione Pistoletto - Cittadellarte di Biella, il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, il Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte/Deca Master dell'Università di Sassari (in Diritto ed Economia per la Cultura e per l’Arte). Segue il link al video caricato sul canale istituzionale del Comune di Alghero e liberamente condivisibile, con le immagini della serata di martedì, nella Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Al Quarter anche la "Tela di Pinocchio", nella sala al piano terra, aperta a tutti.