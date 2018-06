Il Vermentino DOC Papiri 2017 della Cantina Santa Maria La Palma è medaglia d'argento a Bruxelless

Ci sono anche vini sardi e algheresi all’interno dei prodotti che hanno registrato ottimi risultati durante Il Concours Mondial de Bruxelles, importante e prestigiosa rassegna vinicola che da oltre 20 anni premia i vini di qualità provenienti da tutto il mondo.















Buone notizie per la Cantina Santa Maria La Palma: il Vermentino di Sardegna DOC Papiri 2017, uno dei vini bianchi di punta dell’azienda, prodotto da alcuni dei vigneti storici dell’area di Alghero, piantati e coltivati di fronte al mare, ha ricevuto una prestigiosa medaglia d’Argento.Alla manifestazione, tenutasi per la prima volta in Cina, hanno partecipato le migliori cantine provenienti da tutto il mondo, i cui vini sono stati degustati e valutati da un attento comitato.A livello internazionale, va segnalato l’exploit proprio della Cina, paese ospite, che ha registrato un incremento del 68% delle medaglie, riportando in totale 131 ricompense (5 Grandi Medaglie d’Oro, 46 Medaglie d’Oro e 80 Medaglie d’Argento) rispetto alle 78 medaglie nel 2017 (4 Grandi Medaglie d’Oro, 33 Medaglie d’Oro e 41 Medaglie d’Argento).Nella top ten dei premiati troviamo Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Cina, Cile, Sud Africa, Grecia, Svizzera e Bulgaria.Il presidente, lo staff, il management, i soci e tutti i dipendenti della Cantina Santa Maria La Palma si mostrano soddisfatti per il risultato conseguito, fiduciosi delle grandi possibilità di crescita e miglioramento ancora esistenti.