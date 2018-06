Sabato alla Libreria Dessì Mondadori presentazione del romanzo di Marcello Caprarella

di Daniela Piras

Sabato 16 giugno, nella Libreria Dessì Mondadori di Largo Cavallotti, si terrà la seconda ed ultima tappa, dopo quella cagliaritana del 15 giugno, del mini tour che vede protagonista Marcello Caprarella, scrittore di origine pugliese ma residente da anni a Madrid, già autore di diversi saggi sulla storia economica e sociale della capitale spagnola. Il suo ultimo libro è un romanzo, intitolato "Il corso dei destini incrociati", ed è stato pubblicato dalla casa editrice sassarese Catartica Edizioni.



La presentazione è fissata per le ore 19:00. A dialogare con l'autore sarà Elisabetta Spanu, docente di filosofia e scrittrice; le letture saranno a cura di Mariangela Onni.



Marcello Caprarella è nato a Foggia nel 1969. Laureato cum laude in Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Pisa, vive dal 1995 a Madrid. È Dottore di Ricerca dell’Universidad Autónoma de Madrid ed è stato Visiting Teacher della New York University. Attualmente dirige una ditta di traduzioni tecniche. Tiene da anni un diario, che nel 2016 è risultato finalista del premio Saverio Tutino, indetto dall’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Il corso dei destini incrociati è il suo primo romanzo. Una prima versione del manoscritto è stata finalista nel 2017 del premio Genio segreto, intitolato alla memoria di Guido Morselli e organizzato con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto, del Comune di Varese e del Comune di Gavirate.



Il romanzo affronta un tema molto attuale, è infatti una satira diretta ai coach, ovvero i nuovi guru dell’attuale inferno neoliberale, capaci di saccheggiare, in superficie, testi e tesi che spaziano dal fascismo al femminismo radicale. L’elaborazione di queste opere, per mano di tali esperti dell’arte affabulatrice, si trasforma in un discorso che disorienta i creduli. Si tratta di una truffa, grossolanamente sottile, che infetta il mondo del lavoro, il campo dell'istruzione e ciò che resta del quotidiano.



La trama:

Nella Madrid segnata dalla crisi economica globale, le vite di Marco Imparato e di Lorenzo Salcedo Huertas, rispettivamente traduttore tecnico e insegnante di letteratura spagnola, sono segnate da due guru del pensiero moderno, esperti nell’arte della parola e nella pratica imbonitrice. Nel lavoro occorre rinnovarsi e acquisire nuova consapevolezza del sé; nella scuola, invece, è essenziale risolvere i conflitti. In questo mondo infetto da nonsense e da banalità a buon mercato, si fa strada l’idea di una rivalsa, anche solo letteraria.