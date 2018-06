Arriva la risposta della società: "Tirrenia via dalla Sardegna, ma solo temporaneamente"

Il gruppo oggi impiega in Sardegna 500 addetti ed il piano di investimenti già programmato per prossimo quinquennio aumenterà ancora notevolmente l’occupazione sull’isola e l’indotto derivante.





Con un comunicato la società Tirrenia navigazione informa che, per ragioni esclusivamente tecniche, è costretta a trasferire temporaneamente la sua sede legale da Cagliari a Milano. “In tempi molto brevi, e comunque entro fine anno - precisa il Gruppo Onorato Armatori - non solo Tirrenia tornerà a casa ma la Sardegna diventerà la sede legale di tutto il gruppo armatoriale, non limitandosi quindi ad una sola singola compagnia.”Questa decisione - sostengono - avrà riflessi positivi anche dal punto di vista fiscale e di indotto per l’economia della Sardegna, nonché per il riconoscimento dell’isola come sede naturale della compagnia; ovviamente, il trasferimento temporaneo della sola sede legale, e non dell’operativo, non comporterà alcuna conseguenza di tipo occupazionale.