Giornata mondiale del Rifugiato ad Alghero

Condividiamo il programma completo delle iniziative previste ad Alghero nelle giornate del 17 e 20 giugno 2018 sulla Giornata Mondiale del Rifugiato 2018 - Progetto SPRAR "Junts" del Comune di Alghero. Le iniziative, realizzate dall'Ente Attuatore GUS - Italia, interesseranno il quartiere della Pedrera e i locali dell' Ufficio SPRAR di Via Mazzini n. 62/64. La rete dei progetti SPRAR ha per missione l'organizzazione della Giornata mondiale del Rifugiato a cadenza annuale, le iniziative vengono programmate nell'ottica della sensibilizzazione all'accoglienza e alla coesione sociale.



Domenica 17 giugno 2018 - Piazza del mercato alla Pietraia

Campetto di via Napoli



Festa popolare della Pietraia

Adesione e partecipazione insieme alle altre associazioni territoriali all'iniziativa sociale, culturale e di festa sul tema dei diritti, della partecipazione e della democrazia, nel quartiere della Pietraia.



Ore 15.00

Interventi musicali e di socialità in piazza con le varie associazioni,\u0003attività sportive e laboratori di giocoleria.



Ore 19.00

Partita di calcetto antirazzista con gli ospiti dello Sprar e del CAS Vel Marì gestito dalla Cooperativa Sociale La Luna.



Ore 21.00

Cena sociale in piazza



Partecipano: Collettivo Alghero Antifascista, Anpi, Gus, Malerbe, Asce Rom, Alive Sardegna, Jah’l’Sas Soundsystem, AlterAlias, Tricirco, Niokondeme,Cooperativa Sociale La Luna, Jaama Dambé, AfrikAsiAlghero, Res Publica, Impegno Rurale, Rete Kurdistan Sardegna, Ruas, MadriXRomacittaperta, Catartica Edizioni, Archivi del Sud Edizioni, Emergency, Anemone, Asd Sporting Alghero S.S, Ponti non Muri, Gruppo Scout Alghero 4, Centro commerciale naturale La Pietraia.





Mercoledì 20 giugno 2018 - Sprar Alghero via Mazzini n° 62/64



Porte aperte

Momento di restituzione alla comunità ed alle associazioni\u0003che collaborano con lo Sprar di Alghero



Ore 11.00 – 13.00

Attività ludica insieme ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale della Biblioteca Comunale Rafael Sari di Alghero, in merito al laboratorio sulla fiaba.



Ore 14.30 – 18.00

Porte aperte: il progetto Sprar “Junts” aperto alla comunità. Restituzione sulle attività portate avanti dal progetto di Alghero.



Partecipano: Uisp Sassari, Ass. Anemone, il SCN della Biblioteca Comunale, Museo di Casa Manno, Ass. Niokondeme, Emergency, ASD Sporting Alghero S.S.