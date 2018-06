Pigliaru incontra a Roma la Ministra per il Sud Lezzi

“Abbiamo fatto il punto sul Patto per la Sardegna, sullo stato di attuazione e sull’importanza di avanzare in tempi rapidi sugli interventi in corso - ha proseguito il presidente Pigliaru -, ma non solo. Nel corso dell’incontro abbiamo sottolineato l’importanza di collaborare strettamente su politiche essenziali per la Sardegna e per l’intero Mezzogiorno, dalla dispersione scolastica alla disoccupazione soprattutto giovanile. Tra gli altri temi toccati da citare anche mobilità e turismo. In particolare - ha concluso Francesco Pigliaru - ci siamo soffermati sulla questione della continuità territoriale e i rapporti su questo fronte con l’Unione europea”. Il presidente Pigliaru ha poi fatto visita al Senato per un primo incontro di saluto con i senatori eletti in Sardegna, incontro che vorrà replicare, a breve, con gli eletti alla Camera dei Deputati.













“È stato un incontro molto utile per gettare le basi di un rapporto costruttivo. Da parte della Ministra Lezzi ci sono stati ascolto e attenzione: abbiamo partite importanti da affrontare insieme e abbiamo condiviso l’importanza di farlo lavorando all’insegna della collaborazione istituzionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru dopo la riunione, a Roma oggi, con la Ministra per il Sud Barbara Lezzi.