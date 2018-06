Alla scoperta del faro di Capo Caccia

Uno dei simboli di Alghero e del nord Sardegna si svela al grande pubblico per la prima volta nella storia: solo la mattina di domenica 1 luglio sarà infatti possibile oltrepassare il cancello della Marina Militare e raggiungere la punta estrema del promontorio di Capo Caccia da dove il mitico Faro si staglia a strapiombo sul mare. Oltre 700 metri di strada separano il piazzale della discesa alle Grotte di Nettuno dal Faro. 700 metri di panorami inediti, straordinari da dove, in vetta, domina il mitico Faro bianco. Il Faro di Capo Caccia sarà raggiungibile solo per adulti, bambini e animali che prenderanno parte alla quarta edizione dell'evento denominato “Porto Conte a tappe - Il Faro di Capo Caccia”, manifestazione ludico sportiva non competitiva alla scoperta delle meraviglie del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.



Tutti coloro che amano camminare, correre, pedalare, nuotare o pagaiare avranno l'opportunità di iscriversi alla Porto Conte a tappe 2018 - Il Faro di Capo Caccia a partire dal 15 giugno presso i punti di iscrizione di Alghero e Sassari. Il ritrovo è previsto la mattina di domenica 1 luglio presso Casa Gioiosa, sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte mentre la partenza dei partecipanti "su terra" sarà alle ore 08,15 per un percorso che, tra andata e ritorno misura poco meno di 9 chilometri. Per l'occasione la strada provinciale che sale verso Capo Caccia sarà chiusa al traffico sino alle ore 10.00, consentendo in questo modo ai partecipanti di godersi il promontorio in assoluta tranquillità.



I nuotatori e i kayakisti potranno anch'essi prendere parte all'evento via mare: la loro partenza è prevista dalla spiaggia del Tramariglio alle ore 8.30 con arrivo a Cala Dragunara dopo circa 2,8 chilometri da dove poi si potrà proseguire a piedi sino al Faro camminando per altri 2 chilometri panoramici.

Al rientro Casa Gioiosa attenderà i partecipanti offrendo la possibilità di pranzare in compagnia con menù fisso da 10 Euro, visitare la sede del Parco, le mostre e i laboratori e fare escursioni inedite all'interno dell'area protetta.L'occasione unica di vedere il Faro con la strada chiusa al traffico ha convinto alla partnership tutte le associazioni sportive algheresi come Alghero Marathon, Alghero Bike, Green Alghero e Kayak Avventura. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà, Maristella e molti aiutanti da tutto l'agro di Alghero. Fondamentale anche il supporto del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il Comune di Alghero e Fondazione Alghero.



Apertura iscrizioni il 15 giugno. Ai primi 300 iscritti adulti sarà consegnato un bel tagliere in legno che supera il valore della quota di iscrizione. Quota di iscrizione: adulti Euro 10, ragazzi dai 12 ai 18 anni Euro 5, bambini sotto i 12 anni gratuito. I punti di iscrizione a partire dal 15 giugno sono:



Alghero - La Corallina, Via Roma 81 - orario tutti i giorni 10/21 Mappa

Alghero - Emporio del Parco di Porto Conte – Casa Gioiosa - orario 10/17 escluso lunedì - Mappa

Sassari - Emporio della Bellezza, via Pietro Micca 62A, Sassari – orario 08.30/13 -16.30/20, sabato aperto solo la mattina - Mappa



Tutte le info su www.visitportoconte.it o via mail a: visitportoconte@gmail.com