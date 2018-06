Casapound: "A Sassari mancano i pediatri"

CasaPound interviene in merito alle proteste di numerose mamme per la carenza di pediatri di libera scelta in città, che rende difficoltoso garantire i servizi essenziali ai nuovi nati. "La cronica assenza di pediatri sarebbe dovuta, secondo quanto riferito ai parenti dei bambini negli uffici, alla mancanza di graduatorie per l'ingresso in ruolo di nuovi medici. Questo fa si che ogni nuovo

pensionamento, oltre ai nuovi nati, costringa circa 900 bambini alla disperata ricerca di un pediatra in un quadro in cui i professionisti restanti hanno quasi tutti raggiunto il massimo di pazienti attribuibili- afferma Andrea Farris coordinatore cittadino di CasaPound



"Ci troviamo davanti ad una crisi che poteva essere prevista e per la

quale era necessario programmare soluzioni - continua Farris- perché si

sta ledendo il diritto alla salute dei piccoli pazienti e il diritto

delle famiglie alla libera scelta del pediatra, spesso costringendole ad

accettare l'unico pediatra a cui rimane un posto libero".



"È giunta l'ora che la Regione e l'ATS mettano in campo soluzioni rapide

e concrete -conclude Farris- e chiediamo che anche le istituzioni locali

si attivino al fine di ottenere una maggior attenzione su questa

problematica da parte della RAS"