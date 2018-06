Scuola Volo Alitalia: al via le selezioni per 60 cadetti

Si aprono oggi le selezioni per la Scuola di Volo Alitalia. Sul sito alitalia.com, sono disponibili i moduli per candidarsi ai corsi di formazione dei nuovi piloti. Il programma prevede l’avvio di 60 cadetti per il 2018, che passeranno a 70 negli anni successivi.Il corso, della durata di 18 mesi, è rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni, in possesso di un diploma di scuola media superiore con una buona conoscenza dell’inglese. I candidati potranno presentare la domanda online (sempre sul sito alitalia.com) dove saranno dettagliati i requisiti di accesso. Il processo di selezione per le candidature in possesso dei requisiti è articolato in più fasi - tra cui test e interviste tecniche e attitudinali - e si concluderà nel mese di novembre.L’intero corso si svolgerà presso il Centro di Addestramento della Compagnia italiana a Fiumicino, una struttura di eccellenza tecnica dotata di 7 simulatori di volo, ad eccezione dei sei mesi di addestramento in volo che si svolgeranno presso una scuola di volo a Roma.



Il primo corso terminerà nel 2020 e i partecipanti che lo completeranno con successo, acquisiranno i brevetti previsti (Multi Pilot Licence) rilasciati dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC).La Scuola di Volo Alitalia rappresenta un’istituzione per la storia dell’aviazione commerciale in Italia e ha contribuito allo sviluppo della cultura aeronautica del Paese. Dalla sua nascita, ha formato migliaia di piloti italiani le cui qualità sono riconosciute in tutto il mondo.