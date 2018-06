“Con la testa nel pallone” con il Sassari calcio Latte Dolce

Il Sassari calcio Latte Dolce ha maturato esperienza e sa bene che il calcio è divertimento, è aggregazione, ma è anche integrazione e integrazione oltre che potentissimo strumento di sensibilizzazione. Lo sa bene perché è società da sempre attenta a ciò che accade sul campo e a bordo campo, capace di vedere oltre il mero fatto sportivo proiettando lo sguardo fra le maglie della società.

Da questo modo di approcciarsi alle cose, dalla sinergia fra il sodalizio biancoceleste, la Fondazione di Sardegna, in collaborazione con la Uisp Sassari nasce "CON LA TESTA NEL PALLONE": evento di sensibilizzazione che punta a sfruttare lo strumento calcio come veicolo sociale e inclusivo nelle disabilità.

Un quadrangolare di calcio a cinque, in programma domani, sabato 16 giugno 2018, alle ore 18 sui campi dell'impianto sportivo di Latte Dolce in via Cilea. A sfidarsi l'Associazione "Como Cheria DSMD" Sassari, la San Pablo Ge.Na. Sassari, l'A.S.R.C.P.S. "IO...può" Sassari e il Sassari calcio Latte Dolce amatori.

Il pallone come massimo comune denominatore, motore di felicità ed entusiasmo e megafono utile a trasmettere un messaggio che, in campo, sarà interpretato e diffuso dalle squadre e dai giocatori impegnati, tutti uguali nel calciare e rincorrere il pallone a caccia di un momento di felicità che il calcio sa regalare e che sul terreno di gioco si ama condividere. Partecipare – e condividere l'esperienza – è un obbligo, quasi un dovere.