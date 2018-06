Alghero. Rifiuti all'Arenosu, multe e sanzioni

"Si lavora per migliorare l'organizzazione della ditta che gestisce l'appalto della nettezza urbana e diminuiscono i fisiologici inconvenienti legati all'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata. Per vincere però la sfida del rispetto e regalare un ambiente più sano alle nuove generazioni ed accogliere nel migliore dei modi i numerosi turisti che scelgono Alghero per le bellezze ambientali e le fantastiche coste, serve l'aiuto di tutti. La puntualità degli operatori, l'instancabile lavoro degli uffici comunali e il rispetto di cittadini e titolari di utenze commerciali. Solo così potrà crescere ancora il decoro anche al di fuori del centro storico e si potranno limitare al massimo inconvenienti e disservizi". Lo ripete l'assessore all'Ambiente del comune di Alghero, Raniero Selva, che ringrazia pubblicamente il senso di responsabilità civico che quotidianamente dimostrano i sempre più numerosi cittadini attivi e responsabili. Anche grazie alle loro segnalazioni si contribuisce a rendere più decorose le strade e le piazze. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni su modalità e orari di deposito dei rifiuti, impegnati in servizi di controllo e monitoraggio gli agenti della Polizia Locale e la Compagnia dei Barracelli. Installate anche numerose telecamere nei punti critici della città, nell'agro e nelle periferie. Interventi che stanno sortendo effetti importanti a garanzia del decoro e del rispetto dell'ambiente.











Multe e sanzioni per chi, incurante dell'ambiente prima ancora che delle basilari regole sul conferimento, abbandona ogni tipo di rifiuto negli angoli più nascosti della città. Grazie alle telecamere e ai controlli estesi su tutto il territorio comunale è stato sorpreso un cittadino intento a liberarsi di vecchie porte nei cassonetti stradali: per lui pesanti sanzioni. Seguono le dichiarazioni dell'assessore all'Ambiente, Raniero Selva.