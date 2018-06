Lavori Materno infantile, Ganau: “Sassari polo di riferimento per la Sardegna”

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau a margine della conferenza stampa convocata a Sassari dall'Azienda ospedaliera universitaria per annunciare l'avvio dei lavori del nuovo Materno infantile e l'apertura del cantiere per la demolizione del palazzo rosso.













«Esprimo piena soddisfazione per la consegna dei lavori della nuova struttura ospedaliera di Sassari che si inserisce all'interno del più ampio progetto di rivisitazione, ristrutturazione e nuova urbanizzazione del sistema sanitario regionale che ha individuato Sassari come una delle hub della Sardegna, rispondendo alle esigenze di salute per tutto il centro Nord dell'isola La consegna dei lavori di oggi rappresenta un passo essenziale per dare nei prossimi anni un' adeguata struttura organizzativa e per migliorare e rendere più efficiente la sanità sarda come previsto dal progetto di riforma avviato dalla Regione Sardegna».