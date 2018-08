In fumo un ettaro di terra a Santa Teresa di Gallura. Macchina antincendio rapidissima

<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; background: white;" data-mce-style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; background: white;">Prosegue l'impegno quotidiano della macchina antincendi per la stagione 2018. Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ieri ha diretto le operazioni di spegnimento a terra e in volo per domare le fiamme che hanno interessato circa un ettaro di superficie di bosco e di macchia mediterranea nel territorio di Santa Teresa di Gallura (località Marazzino). Sul campo sono entrate in azione le forze della Stazione del Corpo forestale di Palau, coadiuvate dalle squadre dell’agenzia Forestas, dai Vigili del fuoco di Arzachena e dai volontari della Protezione civile di Santa Teresa di Gallura. A loro supporto è intervenuto un mezzo aereo del servizio regionale Aib (Antincendio boschivo) della base elicotteristica antincendio del Corpo forestale sul Limbara.