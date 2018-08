Aeroporto di Alghero. A giugno +8,3 % rispetto al 2017

Cresce il traffico nell’aeroporto di Alghero che nel mese di giugno ha registrato 167.482 passeggeri, in miglioramento dell’8,3% rispetto allo stesso mese dell’esercizio 2017. Il traffico complessivo dei primo semestre del 2018 si attesta, quindi, a 564.052 passeggeri totali, facendo riscontrare un incremento di 8.681 passeggeri rispetto al dato del 2017.



Sempre nel mese di giugno i movimenti aerei (atterraggi + decolli) sono stati 1.323 (+10% rispetto allo stesso mese del 2017), portando a 4.512 i movimenti complessivi dall’inizio dell’anno, facendo registrare un incremento di 306 movimenti rispetto al 2017 (+7,3%).



Il lusinghiero andamento del mese di Giugno ed il complessivo miglioramento dei dati di traffico sono sostanzialmente riconducibili a migliori performance sul mercato internazionale (13.345 passeggeri, +27,7%) ed a nuovi collegamenti attivati sullo scalo. Più nello specifico, vanno menzionate le nuove tratte: VUELING (nuovo partner per Alghero) con Barcellona El Prat, EASYJET con Londra Luton, Berlino Tegel e Napoli, VOLOTEA con Madrid e Napoli, CORENDON Airlines (nuovo partner per Alghero) con Amsterdam e Maastricht, CHARTER da e per Bilbao e Santiago di Compostela. La crescita è stata resa possibile anche grazie all’aumento delle frequenze sulle rotte già operate da EASYJET su Milano Malpensa e Venezia e da WIZZ AIR su Katowice e Varsavia.Vanno anche citati i risultati conseguiti da ALITALIA, BLUE AIR e SMARTWINGS nonché l’importante contributo garantito da RYANAIR sullo scalo.