Sassari pronto soccorso.Sistema sanitario al collasso, ma medici e infermieri da promuovere

La sanità, insieme alla disoccupazione sono le vere piaghe della nostra società. Nel dettaglio oggi vogliamo riportare l'episodio di una cittadina sassarese che ha dovuto recarsi suo malgrado al Pronto soccorso del nosocomio sassarese. Ha voluto scrivere la sua esperienza sulla pagina facebook "Sassari si muove". Per una volta, vogliamo contribuire a divulgare, nella complessità della situazione sanitaria, un'esperienza che può far luce sull'impegno e sulla professionalità di medici e personale infermieristo. Nonostante le carenze strutturali, turni massacranti dovuti alla mancanza di personale, ci sono ancora uomini e donne che per il senso del dovere, si prendono cura dei pazienti. E' chiaro che non basta. E' ovvio che il sistema non può basarsi sul sacrificio dei nostri professionisti. Ma è anche importante ricordare che dietro il camice, spesso, ci sono persone normalissime che rinunciano alla loro vita normale per sopperire ai disagi di una sanità malata.







"A proposito di sanità e, nella fattispecie, del Pronto Soccorso, segnalo la mia personale esperienza.Sabato mattina, con fortissimi dolori alla schiena di cui ignoravo la natura, alle 10:06, chiamo il 118 per chiedere l’intervento dell’ambulanza a casa. Alle 10:12 gli operatori si presentano a casa e, con grande professionalità, mi portano al PS, comunicando nel frattempo, le mie condizioni.Arrivata al triage, alle 10:39, l’infermiera che mi accetta, mi fa sistemare in un punto in cui riesce a tenermi d’occhio.